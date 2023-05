[Actualisé] Lillebonne. Le lycée Guillaume le Conquérant fermé jusqu'à nouvel ordre

Présent sur place mercredi 17 mai, Bertrand Deniaud, vice-président de la Région Normandie en charge des lycées, indique que la collectivité va solliciter "un bureau d'études pour faire des prospections sérieuses" sur l'escalier de secours et estimer les travaux nécessaires, "qui seront faits durant l'été". La Région Normandie a proposé une solution d'urgence au rectorat, qui doit encore le valider officiellement : - les élèves de terminale pourraient poursuivre leurs cours en présentiel et passer les épreuves du baccalauréat (philosophie et grand oral) au lycée Guillaume Le Conquérant de Lillebonne, dans l'aile du lycée qui reste accessible et peut être évacuée en cas d'urgence ; - les élèves de première passeraient leurs épreuves de bac de français au lycée Pierre de Coubertin, à Bolbec. Des autocars seraient alors mis à disposition des élèves en cas de nécessité pour les transporter jusqu'à leur lieu d'examen, sans frais ; - pour les élèves de seconde, les cours se poursuivraient en distanciel jusqu'à la fin de l'année scolaire (trois semaines).

Le lycée Guillaume Le Conquérant de Lillebonne est resté portes closes mercredi 17 mai, en raison de problèmes structurels au niveau du bâtiment principal de l'établissement, indique Le Courrier Cauchois.

Pas de cours en présentiel

Alors que deux escaliers étaient déjà étayés et fermés dans le bâtiment où se déroulent la majorité des cours, un troisième a présenté des fragilités et a également dû être condamné, mardi 16 mai. "Il s'agit d'un escalier de secours, ce qui signifie qu'il n'y a plus de possibilité d'évacuation en cas de problème", indique Bertrand Deniaud, vice-président de la Région Normandie en charge des lycées. La collectivité a donc fermé le bâtiment. "Le rectorat a mis en place une continuité pédagogique, le temps que les élèves puissent retourner en cours", indique l'Académie de Normandie. Comprenez : des cours en ligne, comme lors de la période de la Covid. À la veille du week-end prolongé de l'Ascension, l'Académie ne peut, pour le moment, indiquer de date de reprise des cours en présentiel.

Une réunion et une visite des locaux sont prévues dans l'après-midi à Lillebonne, avec la direction du lycée, des membres du rectorat, de la Région Normandie (dont le vice-président en charge des lycées Bertrand Deniaud) et de Caux Seine Agglo. Une délégation d'enseignants sera également présente.

"La situation est très inquiétante car on ne sait pas quand nous pourrons reprendre les cours. Le rectorat était sur place en mars, il est au courant depuis longtemps de ces problèmes", indique un membre de l'équipe enseignante, qui attend "un plan d'urgence" pour le lycée Guillaume Le Conquérant.