Caen. L'entrée principale du château fermée pendant plusieurs jours

Si vous êtes récemment passé par le château de Caen, vous avez sûrement remarqué que la paisibilité du lieu n'était plus. À la place, les engins de chantier font leur loi. Les travaux d'aménagement de l'enceinte sont en cours, et cela implique la fermeture prochaine de la porte Saint-Pierre.

À partir du lundi 22 mai, il ne sera plus possible d'accéder à l'enceinte du château via cette porte pour des raisons de sécurité. Cette interdiction sera en vigueur jusqu'au vendredi 9 juin et il faudra, durant ce laps de temps, passer par la porte des Champs.

La municipalité précise que des vestiges ont déjà été retrouvés à l'occasion des travaux menés sous l'étroite surveillance archéologique de l'Institut national de recherches archéologiques préventives (INRAP).