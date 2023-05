Astrologie. Votre horoscope signe par signe du dimanche 28 mai

Bélier

Vous refusez toutes les invitations en provenance de votre cercle amical. Vous préférez trouver refuge au sein de votre cocon familial.

Taureau

Après quelques journées off, vous avez une énergie incroyable ! Vous êtes ouvert, tolérant et inventif comme rarement.

Gémeaux

Vous avez envie de vous occuper de vous, et pourquoi pas ? Soignez votre look, renouvelez votre garde-robe ! Sachez que des rentrées d'argent ne sont pas à exclure !

Cancer

Il est possible que vous ayez deux invitations en même temps. Vous décidez d'aller partout, mais ne présumez pas trop de vos forces.

Lion

L'optimisme est de sortie, mais gare à ce qu'il ne se transforme pas en illusions décevantes. Restez bien lucide, évitez d'être trop imprévisible.

Vierge

Vous gérez parfaitement une impulsivité qui parvient à viser juste. Malgré une nervosité évidente, vous arrivez à faire les choses, comme si de rien n'était.

Balance

Vous avez besoin de partager certaines déceptions et tentez de trouver une oreille compatissante. Peut-être attendiez-vous une augmentation, qui tarde à se faire.

Scorpion

À la maison, vous jonglez entre impatience et agitation. Mais vous ne voulez pas embêter vos proches avec vos soucis !

Sagittaire

Certaines contrariétés sont plus difficiles à assumer et ça vous met de mauvaise humeur. Vous le prenez assez mal, mais évitez de ressasser, c'est pire.

Capricorne

Votre situation sentimentale semblera plus compliquée qu'au premier abord, mais il en sera en grande partie de votre fait. Pourquoi tant de mystères et de secrets ?

Verseau

Amis et parents vous entoureront de toute leur affection. Vous serez aussi un joyeux compagnon et on pourra compter sur vous en toute occasion.

Poissons

Votre forme ne sera pas au top. Vous pratiquerez l'art du farniente et manquerez d'énergie pour penser au futur. Le grand air vous sera conseillé pour recharger vos batteries.