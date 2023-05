Caudebec-lès-Elbeuf. Deux hommes interpellés et placés en garde à vue pour avoir forcé la porte d'un appartement

Un homme de 27 ans s'est introduit dans son ancien logement par effraction, il a été interpellé par la police et placé en garde à vue avec son complice, un homme de 37 ans. Les faits se sont produits vers 23 h 15, dans la nuit de mardi 16 au mercredi 17 mai, la brigade anti-criminalité est amenée à se rendre à Caudebec-lès-Elbeuf pour des individus qui auraient été repérés en train de forcer la serrure d'un appartement.

Au premier étage, la porte d'un appartement grande ouverte

Arrivées sur les lieux, les policiers constatent que la porte donnant accès aux appartements est entre-baillée, ils entendent des voix sur le palier. Au premier étage, ils voient une porte d'appartement grande ouverte et que le barillet a été forcé et n'est plus présent. Deux hommes se trouvent à l'intérieur de l'appartement. L'un d'eux, un homme de 27 ans, a le barillet et un trousseau de clés dans les mains.

Interrogé sur sa présence il dit être le locataire, que ce sont ses clés et qu'il y avait du chewing-gum dans le barillet. Or selon la police, "les clés qu'il a dans les mains ne sont pas les bonnes et il n'y a pas de chewing-gum dans le barillet". Le propriétaire de l'appartement contacté "confirme que c'est bien l'ancien locataire mais qu'il n'a plus aucun droit sur le logement". Les deux hommes de 27 et 37 ans sont interpellés et placés en garde à vue.