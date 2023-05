Caen. La passerelle remplaçant le pont de la Fonderie va être enlevée

Ce n'était déjà plus possible pour les automobilistes depuis de nombreux mois, et ce sera prochainement le cas également pour les piétons. Alors que le pont de la Fonderie permettant de relier la presqu'île de Caen à l'avenue de Tourville est en travaux depuis plusieurs mois, la passerelle piétonne installée provisoirement va être enlevée lundi 22 mai dès 8 heures.

La raison ? La CIC Normandy channel race, dont le village sera installé dans le bassin Saint-Pierre. La passerelle empêche pour le moment tout bateau d'y accéder, et il est donc convenu de remédier à cela.

Seulement, cette passerelle ne fera pas son retour à l'issue de la course. Quand les derniers navires seront partis, aux alentours du 16 juin selon Ports de Normandie, le pont sera ramené sur site afin de procéder aux derniers travaux. Le pont de la Fonderie devrait être de nouveau fonctionnel à la mi-juillet.