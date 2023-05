Rouen. En excès de vitesse et alcoolisé, un homme interpellé et placé en garde à vue

Un homme de 27 ans interpellé et placé en garde à vue. Dans la nuit du mardi 16 au mercredi 17 mai, les policiers, installés au niveau de l'avenue Jean-Rondeau à Rouen, aperçoivent une voiture qui passe à vive allure devant eux, "largement au-dessus des 50 km/h". Elle s'engage sur le pont Guillaume le Conquérant et fait des zigzags avant de taper le trottoir au niveau de la piste cyclable du pont.

Un feu rouge grillé

Après avoir franchi le pont, la voiture passe au feu rouge au niveau du boulevard des Belges "sans ralentir", indique la police, à l'intersection entre le boulevard des Belges et l'avenue du Mont-Riboudet. Les policiers arrêtent le véhicule et procèdent au contrôle du conducteur, un homme de 27 ans. Ils font souffler le conducteur qui apparaît positif à l'alcool, mais ce dernier refuse de se soumettre à d'autres vérifications permettant d'indiquer son taux d'alcool dans le sang. Il est interpellé et placé en garde à vue. Lors de son interpellation, son permis était déjà suspendu.