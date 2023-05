Bonne table à Caen. Bagel Street à l'assaut du centre-ville

Cela fait plus d'un mois que tout type de public trouve son compte à Bagel Street dans le centre-ville de Caen. Cyril Girot, affectionnant particulièrement ce pain en anneau, regrettait un manque d'offre qualitative, alors il a décidé d'y remédier. Me voilà face à sa carte, et deux types de bagels. Les "classiques", qui portent plutôt bien leurs noms, et les trois "du moment", changeant tous les 15 jours. Actuellement, il y a le Grec, le Mexicain et l'Oslo, de quoi voyager. "J'adore les cuisines du monde, tester de nouvelles saveurs, de nouvelles associations", glisse Cyril Girot.

Direction l'Amérique

Je pars sur le New-Yorkais, composé de pastrami, de cheddar fondu, d'oignons frits, de cornichons aigres-doux, de cream cheese, ainsi que d'une sauce barbecue et d'une sauce mystère. Malgré la tentative, impossible d'en savoir plus. Il m'a fallu également choisir au préalable mon pain : sésame, nature ou au parmesan. Je me laisse tenter par ce dernier, un goût particulier qui se ressent clairement à la dégustation. D'ailleurs le résultat est excellent et, malgré mes craintes, le bagel se tient bien et rien, ou presque, ne tombe sur mon plateau.

Le New-Yorkais et sa sauce secrète.

Pour conclure ce repas, je me penche sur les huit cookies du jour, faits maison, et choisis celui au brownie. "Nous avons aussi des glaces artisanales, un dessert du jour et des donuts sucrés", poursuit le gérant, qui ouvre son établissement toute la journée, avec un versant goûter et coffee-shop. En comptant la boisson, mon menu me revient à 12,40 €. Il est maintenant l'heure de me relever de mon siège pour retourner au bureau, et me voilà bien satisfait de ne pas avoir ce sentiment d'avoir trop mangé. "Le bagel est plus sain qu'un burger, on ne s'en veut pas après en avoir mangé un", me sourit Cyril Girot, satisfait des premiers retours de clients. Je confirme ses dires.

Pratique. 151 rue Saint-Pierre. Du lundi au mercredi de 9 heures à 19 heures, et jusqu'à 22 heures du jeudi au samedi.