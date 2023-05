Festival de Cannes. Le couturier normand Smaïn Boutamtam crée une robe pour une influenceuse

Un créateur normand au Festival de Cannes ! Du mardi 16 au samedi 27 mai, la ville accueille cet événement iconique qui attire de nombreux acteurs et autres personnalités. Cette année, le designer Smaïn Boutamtam, installé au Petit-Quevilly, a été sollicité par l'agent d'une influenceuse suivie par des milliers de personnes pour créer sa robe.

"Avec le Festival de Cannes, c'est toujours au dernier moment"

Pour garder le mystère avant sa montée des marches prévue jeudi 18 mai, le nom de l'influenceuse qui portera la robe créée par Smaïn Boutamtam ne pourra pas être dévoilé. "C'est la deuxième année que je participe au Festival de Cannes. L'année dernière, j'avais créé une tenue pour Esther Houdement", élue Miss Normandie 2016, précise-t-il. Cette année, "j'ai été contacté par un agent qui m'a proposé de looker une jeune femme que je trouve incroyable. Avec le Festival de Cannes, c'est toujours au dernier moment. On est rentré en contact vendredi et depuis, je suis en train de réaliser la tenue".

"Je communique avec l'agent et le talent pour connaître leurs attentes"

Avant de proposer ses créations, "je communique avec l'agent et le talent pour connaître leurs attentes et après, je gribouille plein de looks. Ensuite on le sélectionne ensemble", indique Smaïn Boutamtam. Et pour cet événement, ladite influenceuse "souhaitait quelque chose de discret, contrairement à ce que j'ai l'habitude de faire. On est parti sur un tissu noble, de la soie noire. C'est un corset long avec des découpes et une longue traîne en cape".

Pour le couturier, le Festival de Cannes, "c'est un événement important. Quand on est présent, c'est toujours un plus. Je suis impatient et content du look". Et il peut l'être car, "en général, quand j'ai le temps, il faut entre deux semaines et un mois pour créer ce type de robe, donc là on trouve des solutions pour réaliser la tenue dans un temps plus court", affirme-t-il.

Pour savoir quelle influenceuse portera la robe en soie, il faudra attendre jeudi 18 mai. Avant ça, l'indice que l'on peut donner, c'est que sur Instagram, elle a 535 000 abonnés.