Près d'Alençon. Un gala de charité en soutien aux femmes en Afghanistan

Samedi 27 mai, l'association Afghanes de France organise son deuxième gala de charité à Damigny, près d'Alençon. Avec des concerts, des danses traditionnelles, des poésies et des témoignages, cette soirée a pour but de sensibiliser sur les droits des femmes en Afghanistan.

"Les femmes n'ont plus aucun droit"

Pour la présidente de l'association Chela Noori, d'origine afghane, cet événement est d'une importance cruciale au vu de ce qui se passe actuellement dans le pays : "Les femmes n'ont plus aucun droit. On est arrivé à un stade où elles vont devoir demander à leur mari de pouvoir respirer", explique la présidente. Elle ajoute : "Elles ne peuvent rien faire, car tout est interdit. Elles sont même prêtes à porter la burqa à partir du moment où on les laisse travailler."

Écouter Chela Noori sur la situation actuelle des femmes en Afghanistan : Impossible de lire le son.

Il est possible de réserver sa place jusqu'au samedi 20 mai. L'occasion de découvrir une nouvelle culture tout en soutenant l'association et les femmes à des milliers de kilomètres de la métropole.

Pratique. Gala de charité de l'association Afghanes de France le samedi 27 mai, à 18 heures, à Damigny. Réservation avant le samedi 20 mai au 06 09 32 79 75.