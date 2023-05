Sud-Manche. Deux hommes blessés dans un accident de la route

Un accident de la route s'est produit mardi 16 mai à Virey, dans la commune de Saint-Hilaire-du-Harcouët, à 8 h 21. Deux voitures se sont percutées et deux hommes ont été légèrement blessés. Un premier de 48 ans a été emmené à l'hôpital d'Avranches et le second de 41 ans à celui de Saint-Hilaire-du-Harcouët. La circulation a été totalement interrompue le temps que les huit pompiers mobilisés interviennent.

Pour lutter contre l'insécurité routière, les forces de l'ordre procèdent à des contrôles réguliers sur tout le territoire. Lors du week-end du 13 et 14 mai, 123 infractions ont été relevées dont 40 excès de vitesse. Il y a eu onze rétentions de permis de conduire et seize immobilisations de véhicules.