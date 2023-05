Tollevast. Quatre blessés dans une collision entre deux véhicules

Une collision entre une voiture et un véhicule utilitaire s'est produite lundi 15 mai vers 17 heures à Tollevast, au lieu-dit La Longue Chasse.

Quatre personnes ont été légèrement blessées, deux hommes âgés de 22 et 35 ans, présents dans l'utilitaire, et une femme âgée de 65 ans et un homme de 66 ans, à bord de la voiture. Les quatre victimes ont été prises en charge par les secours et dirigées vers le centre hospitalier Pasteur de Cherbourg. Quinze sapeurs-pompiers ont été déployés sur cet accident de la route.