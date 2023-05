Coutances. De nouveaux paquets de drogue jetés par-dessus la prison

La maison d'arrêt de Coutances fait face depuis "quelques mois" à de nombreux jets de colis par-dessus les murs. Certains restent sur la toiture, d'autres réussissent à tomber dans la cour de promenade. "Les quelques colis récupérés par nos pensionnaires alimentent le trafic et le racket à l'intérieur de notre maison d'arrêt", indique le syndicat Force ouvrière Justice.

Une fouille ciblée a été organisée jeudi 11 mai, vers 20 heures, en partenariat avec les Équipes régionales d'intervention et de sécurité (ERIS), chargées d'intervenir en cas de tensions dans un établissement pénitentiaire, et l'équipe cynophile de Rennes. Quatre téléphones portables et une "grande" quantité de stupéfiants ont notamment été retrouvés. Des "insultes et menaces envers le personnel", et une "dégradation" de caméras de surveillance auraient été proférées. Le syndicat réclame plus de moyens dont un filet anti-projection, un grillage aux limites du domaine, et une caméra extérieure supplémentaire entre autres. Il demande aussi un "contrôle des familles lors des parloirs avec l'appui d'une équipe cynophile".

Fin octobre, les gardiens de la prison avaient intercepté une livraison par drone.