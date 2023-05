Caen. Dernier jour pour profiter du festival littéraire Époque

Samedi 13 et dimanche 14 mai, le festival et salon du livre Époque se déroule à Caen. Pour cette 9e édition, le thème choisi est : "La société au défi des individualités".

C'est l'occasion pour les Caennais de (re) découvrir l'historienne Michelle Perrot, invitée d'honneur du festival, ainsi que les 150 artistes conviés.

Xavier Leclerc et Michelle Perrot dialoguent autour de trajectoires ouvrières dans la salle du réfectoire de l'hôtel de ville - Joanne Lehoux

Leurs interventions – toutes gratuites – se tiennent dans le centre-ville de Caen. Ces évènements, mêlant publications littéraires et enjeux d'actualité, prennent des formes variées, depuis des débats et lectures jusqu'à des ateliers, valorisant ainsi différents genres littéraires. La littérature jeunesse n'est pas en reste et différents espaces et évènements sont dédiés aux enfants.

Grégoire Albisetti captive une audience enfantine dans le jardin de la nature de l'hôtel de ville. - Joanne Lehoux

Tout le week-end, deux librairies éphémères sont installées autour de l'hôtel de ville. Onze librairies caennaises et quarante éditeurs normands y présentent leurs livres et de nombreux auteurs et artistes proposent des dédicaces.