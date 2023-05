Cherbourg-en-Cotentin. Des courses de chevaux et de poneys à voir ce week-end à l'hippodrome de La Glacerie

Les bénévoles de l'association des courses de chevaux de La Glacerie proposent dimanche 14 mai au moins sept épreuves. Une centaine de trotteurs et des cracks drivers de Vincennes sont attendus sur la piste sablée longue de 1 200 mètres.

L'épreuve majeure : le prix Geneviève Lelandais

Six courses seront consacrées au trot attelé et une autre au trot monté. Le plateau pourrait monter jusqu'à huit ou neuf compétitions mais l'information n'a pas été confirmée. L'épreuve majeure sera le prix Geneviève Lelandais, qui fut longtemps secrétaire bénévole de l'association. Elle s'adresse à des trotteurs âgés de 7 à 10 ans, de niveau parisien pour certains ayant déjà glané jusqu'à 170 000 € de gains. Le départ de la première course devrait être donné vers 14 h et toutes les épreuves se suivront toutes les 30 à 35 minutes.

Des courses de poneys

Les autres attractions de cette journée à vivre en famille ou entre amis seront les quatre courses de poneys attelés : deux de catégorie mini et deux autres de catégorie junior, associant poneys et drivers en herbe âgés de 6 à 18 ans. Deux des trois premiers drivers du Prix d'Amérique 2022, Nicolas Bazire et Théo Duvaldestin, sont notamment passés par ces courses.

Pratique. À partir de 13 h. Tarif : 4 €, gratuit pour les moins de 18 ans, parking gratuit, animations gratuites. Ouverture des portes vers 12 h 30.