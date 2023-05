Caen. Il frappe le fils de sa compagne avant de s'en prendre à elle

Le 5 juin 2020, à Caen, la femme de Lasfar Abelali, 39 ans, appelle son compagnon à l'aide car son fils, issu d'une autre relation, est en pleine crise d'angoisse. Ils vivent ensemble depuis 2016 et ont eu deux enfants ensemble en 2018 et 2019. L'homme, alcoolisé et sous l'emprise de stupéfiants, s'en prend pour la première fois au fils de sa conjointe et lui donne une fessée qui laisse des traces sur son corps.

Encore des séquelles

La mère ne supporte pas ce geste brutal et l'insulte puis lui met le doigt dans l'œil. En retour, l'homme la frappe au visage et la pousse. Elle tombe la bouche en sang. Elle est conduite à l'hôpital où elle sera opérée, car sa mâchoire est cassée. Elle a aussi perdu des dents. Elle en garde encore des séquelles, avec des difficultés pour manger.

Jeudi 11 mai, Lasfar Abelali, actuellement incarcéré à la prison de Caen pour vol et extorsion de fonds, comparaissait au tribunal de la Presqu'île de Caen pour ces faits de violences, mais aussi pour des appels téléphoniques malveillants datant du 1er janvier au 25 août 2021. À la barre, le prévenu explique qu'il boit et se drogue à l'héroïne. Il dit ne plus se souvenir de ce qu'il a fait, avant de finalement reconnaître qu'il est violent et avouer les propos malveillants au téléphone. La présidente lui fait remarquer l'impact négatif de son attitude sur l'enfant.

18 mois de prison

À l'audience, la victime explique qu'elle subissait fréquemment des maltraitances lorsqu'il consommait de l'alcool et des stupéfiants, ce que confirmera la mère de la jeune femme. Elle attend ce jugement afin de tourner la page. L'avocate de la partie civile demande une expertise médicale pour évaluer les coûts et une provision de 7 000 euros pour les frais dentaires.

Après délibéré, Abelali Lasfar est condamné à 18 mois de prison dont six de sursis probatoire pendant deux ans, obligation de travail, de soins, interdiction de contact avec les victimes et de port d'arme, inéligibilité pendant cinq ans, retrait de l'autorité parentale pour le quotidien. Il devra verser une provision de 3 000 euros à sa compagne en attendant l'expertise médicale, 1 500 € à l'enfant et payer une amende de 124 euros.