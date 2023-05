Bonne table à Caen. Le Café du théâtre s'est refait une beauté

Isabelle et Laurent Le Masson gèrent le Café du théâtre depuis 2009. Après treize ans dans son jus, il était temps de redonner un petit coup de neuf à leur affaire. En novembre dernier, ils ont profité d'un mois de fermeture pour faire des travaux et renouveler la carte. "On a tout changé du sol au plafond", sourit la co-gérante. Fini les banquettes à l'ancienne, place à une nouvelle ambiance ornée de doré, gris, beige et bois. Le café brasserie de la place du théâtre se veut plus moderne.

Formule à 13,40 €

Je m'installe à une table en hauteur, sur la mezzanine. J'apprécie cet endroit car tout en discutant avec mon amie, je me perds à regarder les passants dans la rue à travers la baie vitrée. Un moment de pause en quelque sorte. À peine le menu du jour énoncé par Isabelle, mon choix est fait. Je choisis la brochette de poulet marinée au citron et au gingembre accompagnée de sa purée de patates douces. "On propose deux plats du jour chaque midi en plus de la carte. Parmi les nouveautés, il y a les poké bowls, le burger à la fourme d'Ambert ou encore la souris d'agneau", poursuit-elle. Le service est rapide. Je ne suis pas déçue, je m'attendais à la douceur de cette purée que j'aime aussi cuisiner à la maison. Évidemment, gourmande comme je suis, j'ai gardé de la place pour le dessert. L'indémodable tarte au citron meringuée m'est proposée, tout comme la mousse au chocolat ou la crème caramel. J'opte finalement pour un thé gourmand avec ses petites mignardises, comme ce moelleux au chocolat ou ce macaron. Le tout me revient à 16,30 €. La formule du midi entrée-plat ou plat-dessert coûte 13,40 €. Si vous choisissez le plat unique du jour, comptez 10,40 €. Le café-brasserie dispose de 64 places à l'intérieur et 80 en terrasse. En plus du midi, le service restauration est ouvert uniquement les soirs de spectacle au théâtre, situé juste en face (jusqu'à 19 h 40).

Pratique. 17 rue des Jacobins à Caen. Ouvert du lundi au samedi. Tél 02 31 86 18 43.