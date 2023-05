Vire. Bagarre dans une discothèque : huit personnes blessées

Vers 4 h 30 du matin le 29 août 2021, les gendarmes sont appelés pour une bagarre généralisée dans une boîte de nuit à Vire. L'altercation a commencé à la suite de gestes inappropriés d'un homme de 24 ans envers une jeune cliente. Celle-ci lui aurait donné un coup de poing avant que plusieurs personnes ne s'en mêlent. Coups de pied, tentative d'étranglement, blessures sur le visage, la mâchoire, les genoux… En tout, huit personnes sont molestées. Un homme est plus touché. Il tombe en syncope quelques instants et ne se souvient que d'un grand trou noir.

Un vigile intervient et utilise du gaz lacrymogène. Les belligérants se retrouvent sur le parking et les coups pleuvent à nouveau. À leur arrivée, les forces de l'ordre constatent de multiples blessures. Des témoins expliquent que deux frères sont à l'origine des coups portés aux victimes. Ils seront reconnus sur des photos.

Ils étaient ainsi trois prévenus à être jugés au palais judiciaire de Caen jeudi 11 mai : un homme de 44 ans et deux frères de 21 et 24 ans. Ils répondaient tous les trois de violences infligées à huit personnes, et l'homme de 24 ans était en plus accusé d'agression sexuelle dans le même établissement.

Il nie l'agression sexuelle

Auditionné, ce dernier, qui était fortement alcoolisé au moment des faits, reconnaît avoir donné des coups pour se défendre, mais il réfute avoir "mis la main aux fesses" d'une jeune fille, ce qui avait déclenché la bagarre générale. Le deuxième frère, après avoir nié les coups, finit par reconnaître qu'il s'est juste défendu. Quant au plus âgé, il dit ne pas comprendre pourquoi il est là, il a juste essayé de séparer et d'aider les victimes, dont deux se sont portées partie civile. L'homme le plus atteint était défendu par une avocate qui explique que son client, très traumatisé, n'a pu venir à l'audience par peur de représailles. Le procureur confirme que tout a commencé après l'attouchement d'un prévenu sur une jeune fille.

Après délibéré, l'homme de 44 ans est relaxé, et celui de 24 ans l'est également pour l'accusation d'agression sexuelle. Les deux frères écopent de 6 et 5 mois de prison avec sursis probatoire de 2 ans, obligation de soin pour violence, interdiction de contact avec les victimes. Ils devront payer conjointement un total de 3 300 euros aux deux victimes qui se sont portées partie civile et 124 euros de frais de procédure.