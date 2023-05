Commerce. Crèche, location de robes et institut de beauté : ils viennent d'ouvrir dans l'agglomération de Rouen 

Ouverte lundi 15 mai, cette crèche remplace Les p'tits loups à Duclair.La crèche Liberty est installée au 22 rue Louis-Bourdon.

Tout est pensé pour le bien-être des enfants, comme le respect du rythme et de la personnalité et l'harmonie du cadre de vie. La crèche valorise "l'éveil culturel et artistique avec un petit théâtre, un castelet et la danse", assure Françoise Bourdon, directrice générale des crèches Liberty.