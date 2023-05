Musique. Daft Punk dévoile un nouveau clip, d'un titre inédit

Dix ans après sa sortie, c'est l'heure de découvrir la réédition de l'album Random Access Memory des Daft Punk, duo qui s'est séparé il y a deux ans déjà. Pour fêter cette décennie, neuf titres inédits ont été dévoilés dont Infinity Repeating.

Ce quatrième et dernier album des Daft Punk, sorti en 2013, avait remporté un franc succès avec les hits Get Lucky porté par Pharrell Williams et Instant Crush avec Julian Casablancas. Cet album leur avait permis de remporter plusieurs Grammy Awards, dont celui de l'album de l'année en 2014.