Caen. Néo-couturier de 17 ans, il organise son premier défilé de mode

Quand il n'est pas sur les bancs du lycée Jeanne-d'Arc de Caen, Hugo Queval est assis face à sa machine à coudre. C'est dans le garage de ses parents qu'il a installé son atelier, bien à l'abri des regards. L'aventure a commencé lors du confinement, lorsque le jeune homme de 17 ans, lycéen contraint de rester à la maison, se lance un défi : réaliser une collection de vêtements. "Je voulais que mes dessins prennent vie. Depuis que je suis petit, j'aime regarder comment les gens sont habillés. En grandissant, cette passion est devenue une évidence."

Il réalise ses créations sur une tablette.

Un défilé de mode

à l'Abbaye aux Hommes

C'est avec la machine à coudre que sa tante lui a offert qu'il a fait ses débuts, pas toujours très concluants. "Au départ, ça ne ressemblait pas à grand-chose", sourit-il avec beaucoup d'autodérision. Le passionné de mode déborde d'imagination, crée, fait des tests et apprend les techniques de couture via des tutos sur Internet. Il s'inspire aussi des plus grands créateurs comme Thierry Mugler, styliste qui a marqué la mode des années 80, ou encore John Galliano, styliste de la maison Dior. Forcément, il y passe beaucoup de temps, en rentrant le soir du lycée ou les week-ends. "Mes parents entendent la machine jusqu'à 2 heures du matin, ils n'en peuvent plus !" Car entre le croquis et le produit final, c'est parfois le parcours du combattant. "J'ai déjà mis 40 heures pour faire une robe ! Il faut s'accrocher, dit-il de sa douce voix. Celles avec de la dentelle ou de la broderie sont les plus compliquées." S'il assume fabriquer parfois ses propres vêtements, Hugo Queval souhaite surtout que ses tenues soient portées lors de défilés.

L'étape de la couture. Hugo Queval a investi 1 000 € dans cette machine.

Après un premier galop d'essai pour l'école de commerce parisienne ESSEC en 2022, le jeune autodidacte sera sur le devant de la scène ce vendredi 19 mai (19 heures). Il organise son propre défilé de mode à l'Abbaye aux Hommes de Caen, sur le thème de la Renaissance. Le public pourra découvrir trente tenues féminines et masculines de sa nouvelle collection, qu'il a fabriquée lui-même. Sa pièce coup de cœur ? "La robe de mariée ! C'est toujours un moment à part dans un défilé. La difficulté est de ne pas tomber dans du déjà-vu." Le jeune homme trépigne d'impatience à l'idée de dévoiler ses créations. La suite, il la voit dans une grande école de mode reconnue. À moyen terme, il souhaiterait aussi ouvrir son propre atelier. Il ambitionne ensuite de travailler pour une grande maison de mode. Et s'il devait aller plus loin, son rêve ultime serait d'habiller des stars comme Rihanna ou Angelina Jolie…

L'une de ses créations.