Bonne table près de Rouen. La simplicité au menu du Bistrot de Nath

Avec ce décor de bistrot bien français, ses habitués et ses spécialités maison, l'ambiance du Bistrot de Nath, à Saint-Léger-du-Bourg-Denis, rappelle la scène du restaurant dans Les Barbouzes. D'ailleurs, on retrouve sur ses murs des graffitis évoquant les plus grandes légendes de la pellicule, de Jean Gabin à Fernandel en passant par Pierre Mondy. Un "Touche pas au Grisbi" a même été tagué au fond de la pièce, réplique culte des Tontons Flingueurs.

Je me mets vite à table et choisis la formule entrée, plat et dessert. L'entrée est en service libre, en buffet. Je me régale sur les pâtes pesto mozzarella, un peu de piémontaise et du taboulé. Puis j'enchaîne sur le faux-filet accompagné de frites fraîches et d'une sauce au poivre. Pour le dessert, je choisis une crème brûlée.

Faux-filet, frites fraîches et sauce au poivre.

"On est comme dans un routier"

Le menu est riche et bon, et il n'en faut pas plus. Cette formule complète ne coûte que 15,90 euros, réduite à 12,90 euros si vous faites l'impasse sur l'entrée ou le dessert. "C'est de la cuisine traditionnelle On est comme dans un routier. Ici, les gens viennent pour manger, pour l'apéro, comme avant", reconnaît la patronne Nathalie Lesage, originaire d'Abbeville, en Picardie. Langue de bœuf, blanquette, bœuf carotte complètent la carte du jour. Cette simplicité, la patronne aime la cultiver. "Je ne veux plus faire de restaurant gastronomique, je n'aime pas le côté guindé, moi j'aime les choses simples." Ouvert en 2018, Le Bistrot de Nath cherche un deuxième souffle pour son établissement. Si le restaurant faisait salle comble auparavant, depuis la Covid, les clients manquent, et ce malgré un cercle d'habitués conservé. L'établissement mise sur les soirées, organisées une fois tous les trois mois. Prochaine date le vendredi 9 juin, pour une soirée barbecue afin de profiter enfin de la terrasse et du terrain de pétanque.

Pratique. 1128 route de Lyons-la-Forêt, Saint-Léger-du-Bourg-Denis. 02 35 08 38 66. Service jusqu'à 15 h en semaine.