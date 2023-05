Loisirs. Rouen voyage dans le temps pour les fêtes Jeanne d'Arc

Forte de son succès, la nouvelle version des fêtes Jeanne d'Arc, manifestation inaugurée l'année passée à Rouen, se poursuit cette année avec une édition enrichie.

Une grande fête médiévale

La municipalité et l'association de commerçants Les vitrines de Rouen, à l'initiative de l'événement, ont souhaité renouveler sa forme avec l'ambition de faire de ce rendez-vous dédié à la sainte une fête médiévale de grande envergure. "Nous tirons profit de la renommée du personnage pour valoriser notre patrimoine médiéval en organisant un grand parcours en ville, explique Sileymane Sow, adjoint au maire en charge des manifestations publiques. Comme l'année passée, nous invitons de nombreuses troupes de reconstitutions de manière à métamorphoser Rouen le temps de la manifestation." Grâce au marché et campement médiéval, aux concerts de musique traditionnelle, comme celui de Luc Arbogast à Saint-Ouen, aux démonstrations de vieux métiers artisanaux ou encore aux vols de rapaces, les spectateurs vivent une expérience immersive en plein Moyen-Âge.

Événement participatif et fédérateur

"La manifestation implique de plus en plus les Rouennais, poursuit l'élu. De nombreux ateliers créatifs sont proposés aux adultes comme aux enfants, des escape games, des fanfares en déambulations. On peut s'initier au tir à l'arc ou à la danse médiévale ou encore à l'enluminure. Nous avons voulu faire de cette fête un grand moment de partage." C'est aussi pourquoi cette année, la nouvelle édition s'achèvera en grande pompe avec un défilé participatif à la tombée de la nuit le samedi 20 à 20 h 45. "Tout le monde est invité à participer en se joignant au cortège, déguisé dans le thème médiéval", annonce Sileymane Sow. La dimension historique de cet événement n'est pas en reste. "Cette année, la Ville marque ainsi son engagement citoyen lors de ces festivités car, à travers l'image de Jeanne d'Arc, nous rendons hommage aux femmes ukrainiennes via un cycle de conférence et un film présenté à l'Omnia. Le personnage historique rayonne toujours bien au-delà de nos frontières."

Pratique. Du jeudi 18 au samedi 20 mai. Centre-ville de Rouen. Gratuit. Programme sur rouen.fr.