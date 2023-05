Flers. Les meilleures terrasses de la ville : notre sélection

Deux critères ont été retenus pour choisir les établissements : leur calme et leur cadre. Pour le reste, chacun possède ses propres atouts : de grands espaces, des pistes de bowling ou encore une carte qui ravira tous les publics.

Le plus gourmet : les Vieilles pierres

Le restaurant de l'auberge des Vieilles pierres semble vouloir mettre tout le monde d'accord : des menus de 21 à 28 euros, au homard ou végétarien et même des plats à emporter. Mais sur ce coup-là, on s'installe en terrasse, à table ou sur les canapés pour profiter des températures qui se réchauffent.

Le plus chaleureux : La Taverne

Au bar-brasserie de La Taverne règne un esprit rock et chaleureux : canapés et fauteuils à l'ombre des parasols, retransmission des matchs et karaokés font l'ambiance du lieu. Dans l'assiette, des plats typiques de brasserie côtoient des mets typiques de la gastronomie normande.

Le plus divertissement : le bowling de Flers

On le connaîtra bientôt sous le nom des "3 B" : le bowling de Flers, en plus de proposer des pistes de bowling possède un grand espace restaurant et un bar. Dehors, la terrasse entourée d'arbres permet de se remettre de ses émotions. Attention, il sera fermé pour travaux du lundi 5 juin au dimanche 18 juin 2023.

Le plus amateur de vin : la Cave Saint Vincent

Œnologues amateurs et professionnels se retrouveront sans doute à la Cave Saint Vincent. L'établissement, à la fois cave et bar, permet de s'attabler en terrasse pour boire une mousse ou un verre de vin, et repartir avec une bouteille sous le bras par la même occasion.

Le plus gourmand : La Régal'ette

Ce restaurant-crêperie, situé rue Richard Lenoir affiche une décoration rétro et une terrasse en bois, idéale pour les pauses déjeuner entre collègues ou entre amis.