[Carte interactive] Police. Quels nouveaux effectifs en Normandie ?

Davantage de moyens pour la police, à la fois dans les commissariats et sur internet. La loi d'orientation et de programmation du ministère de l'Intérieur prévoit la création de 8 500 postes en France, et la Normandie n'y fait pas exception.

Dans les cinq départements, de nouveaux effectifs sont attendus à compter du mois de septembre 2023, comme indiqué sur cette carte. L'objectif affiché par les préfectures est de "renforcer la présence policière dans l'espace public" et "lutter fermement contre la délinquance".

Au total, 19 postes de policiers nationaux seront ouverts dans l'Eure, 6 dans la Manche, 33 en Seine-Maritime, 10 dans le Calvados et 2 dans l'Orne.

Une mesure nationale qui s'élève à 15 milliards d'euros sur le quinquennat, un budget qui englobe aussi la formation des agents, l'augmentation des moyens matériels ou le développement des nouvelles technologies, notamment pour lutter contre la cybercriminalité.