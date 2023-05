Manche. Des renforts de police dans le département en septembre

Six nouveaux policiers nationaux devraient arriver en renfort dans la Manche. Ces postes sont ouverts à partir de septembre prochain. Ces renforts sont permis par la loi d'orientation et de programmation du ministère de l'Intérieur portée par le ministre de l'Intérieur et qui permet la création de 8 500 postes de policiers et gendarmes entre 2022 et 2027. Dans le détail : un poste est ouvert dans la circonscription de sécurité publique de Saint-Lô, un autre dans celle de Coutances et quatre dans celle de Cherbourg.