Rouen. La braderie de printemps, c'est maintenant

Depuis mercredi 10 mai, la braderie de Rouen a commencé. Elle prendra fin samedi 13 mai L'occasion de dénicher des pièces à petits prix dans plusieurs magasins du centre-ville de Rouen et dans les centres commerciaux Saint-Sever et Docks 76. Cet événement est piloté par la Ville de Rouen dans le cadre de "Rouen commerce et artisanat". Ils sont une centaine de commerçants à s'y être inscrits cette année.

Les braderies de Rouen, Isabelle Verdonck, responsable de la boutique Teenagers située rue Saint-Lô dans le centre-ville de Rouen, en a l'habitude. Elle exerce son métier depuis 24 ans. "Ça nous permet de déstocker d'anciennes collections." Pourtant, en termes de fréquentation, "j'ai connu mieux. On verra samedi soir ce que ça a donné", confie-t-elle. Dans son magasin, on retrouve des vêtements "pour les 10-18 ans. Ils peuvent s'habiller de la tête aux pieds avec des pantalons, des jeans et des t-shirts".

Du neuf ou de la seconde main

Alizée Hillion est la gérante de la boutique de prêt-à-porter féminin Bérénice, située rue des Carmes à Rouen. "Il n'y a pas assez de communication de la part de la Ville sur la braderie. Avant, il y avait des grandes pancartes, on recevait aussi des mails et, depuis deux ans, on n'a plus de communication", regrette la commerçante. Mais malgré ça, "la braderie permet à nos clientes de retrouver des pièces d'anciennes collections que l'on brade à au moins 70 % de réduction".

Il n'y a pas que les magasins traditionnels qui participent à la braderie, les friperies aussi. "C'est un événement qui marche toujours bien parce qu'on propose des articles de 2 à 5 euros. On vend des t-shirts, des sweats, des polaires, etc., précise Cécile Brion, responsable de la friperie Mad Vintage, située rue des Carmes. On a déjà beaucoup de monde, ça part très vite. Certains nous demandent depuis quand nous sommes ouverts, alors que l'on est là depuis déjà six ans."

"Les prix sont moins chers et quand on est étudiant, c'est sympa"

Les petits prix de la grande braderie de printemps de Rouen continuent de séduire les Rouennais. "On est passé faire un petit tour pour dénicher des trouvailles. Tout est sorti, c'est très convivial et en plus, les prix sont moins chers et, quand on est étudiant, c'est sympa", assure Jade Drocourt, étudiante. Mais selon Romain Aydoyan, 19 ans, "dans certains magasins, il y a de bonnes promotions mais dans d'autres, je trouve ça encore cher".

À noter que cette année, la rue Jeanne-d'Arc sera piétonnisée samedi 13 mai après-midi.