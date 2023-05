Rouen. Un nouveau marché s'installe place de la Rougemare

Il était attendu par les habitants du quartier de la Rougemare à Rouen. Un marché s'installera tous les mardis, de 15 heures à 18 heures, sur la place de la Rougemare. Plusieurs commerces sont présents : boulanger, fromager et maraîcher. Deux stands de produits orientaux s'ajoutent aussi à la liste.

"Cela s'est mis en place grâce aux ateliers de quartiers"

"Ce marché est une idée qu'on a depuis un bon moment pour animer la place de la Rougemare", affirme Nicolas Zuili adjoint au maire de Rouen en charge des quartiers de la rive droite. Cette place "a été refaite dans le cadre du projet Cœur de métropole [en 2020, ndlr]. Et quoi de mieux qu'un marché pour la faire vivre ?, ajoute-t-il. Cela s'est mis en place grâce aux ateliers de quartiers". Et l'arrivée de ce marché séduit les riverains. "On l'attendait depuis longtemps !", assure Béatrice Grignoux, habitante du quartier de la Rougemare à Rouen. Ce qui lui plaît le plus, c'est "l'ambiance et se retrouver avec les autres habitants."

"C'est avec plaisir qu'on a répondu présent"

L'arrivée de ce nouveau marché est aussi l'occasion de valoriser l'aspect local. "C'est avec plaisir qu'on a répondu présent pour faire partie de ce marché. Nous sommes déjà présents à Rouen et à Petit-Quevilly avec notre maison mère, affirme Arnaud Lemonnier, salarié de la boulangerie Osmont. Ça nous permet de participer à la dynamique du quartier et, pour nous, c'est une valeur sûre commercialement." À son stand, on retrouve "du pain 100 % bio, des viennoiseries, des pâtisseries, du pain de seigle et d'épeautre". Pour le salarié, "c'est toujours un plaisir de découvrir un nouvel endroit, revoir des gens, échanger, c'est vivant et à l'image du marché".

Sur la place de la Rougemare, il y a aussi Edgar Buquet, de l'EARL Bule. "On vend des légumes biologiques produits sur notre exploitation située à Anneville-Ambourville, près de Duclair." En ce moment, il propose des produits de saison comme des radis, de l'oignon blanc, des épinards et des blettes. "Nous valorisons les légumes frais et locaux. Soit les clients choisissent leurs produits, soit on les sert."

Pratique. Le marché de la Rougemare se tiendra tous les mardis de 15 heures à 18 heures, place de la Rougemare à Rouen.