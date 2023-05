Musique. Amel Bent et Alicia Keys, un projet commun pour Netflix

C'est un véritable succès pour la série La Reine Charlotte (préquel de La chronique des Brigerton) en ligne sur Netflix depuis le 4 mai dernier. Cette série produite par Shonda Rhimes, créatrice de la série Grey's Anatomy, se déroule dans la haute société londonienne, lors de la Régence anglaise.

Une des particularités de la série est d'inclure des hits contemporains repris sous la forme de compositions orchestrales. Dans cette nouvelle saison, on peut entendre Halo de Beyoncé, Nobody Gets Me de SZA, I Will Always Love You de Whitney Houston mais aussi la célèbre chanson d'Alicia Keys If I Ain't Got You qui vient de fêter ses 20 ans.

Pour l'occasion, Shonda Rhimes, Alicia Keys et le Global Orchestra ont créé un orchestre composé uniquement de femmes de couleur et ont enregistré If I Ain't got you, en costume d'époque et en version symphonique. Dans cette création, ce sont 74 femmes de couleur qui sont présentes, parmi lesquelles Ofentse Pitse, première femme noire chef d'orchestre d'Afrique du Sud, et plusieurs chanteuses de différents pays comme la Néerlandaise Rimon, l'Allemande Alicia-Awa, la Suédoise Cherrie ou encore Amel Bent pour la France.

La jurée de The Voice est très fière de faire parti de ce projet, comme elle l'a écrit sur les réseaux sociaux : "Ma chanson préférée d'@aliciakeys " if I ain't got you " reprise par un orchestre symphonique composé entièrement de musiciennes de couleurs 🤩 Tellement fière d'avoir participé à cet incroyable projet signé @netflix et Shondaland pour célébrer la sortie mondiale de " La reine Charlotte, un nouveau chapitre Bridgerton "👑"