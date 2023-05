Télévision. MB14, finaliste de "The Voice", a conquis le jury de "Britain's Got Talent"

Les spectateurs et le jury de "Britain's Got Talent" ont complètement halluciné devant le talent de MB14.

MB14 est le nom de scène de Mohamed Belkhir, auteur-compositeur-interprète, rappeur, beatboxeur, chanteur et acteur. Nous l'avions découvert lors la cinquième saison de The Voice, en 2016, où il avait terminé second, derrière Slimane. Depuis, le jeune artiste a fait du chemin puisqu'en 2018, il est devenu champion du monde de beatbox. Il a également fait ses premiers pas en tant qu'acteur en 2022, en interprétant le rôle d'un jeune rappeur qui découvre le chant lyrique dans le film de Claude Zidi Jr Ténor, dont il a écrit la musique du générique, et aux côtés de Michèle Laroque avec qui il partage l'affiche.

Il y a quelques jours, parti à la conquête de l'Angleterre, MB14 a encore une fois frappé grâce à sa performance musicale "fantastique" qui lui a valu de décrocher le golden buzzer.