Festival des Pluies de Juillet. Jeanne Added, Acid Arab et Disiz attendus dans le sud-Manche

La chanteuse Jeanne Added, le groupe électro Acid Arab ou encore le rappeur Disiz font partie des artistes qui se produiront au festival des Pluies de Juillet, qui revient pour une sixième édition au Tanu, dans le sud-Manche, du 6 au 9 juillet.

La chanteuse pop Yoa, Alias, Sutus, Entrée Libre, Majeur Mineur, Ottis Coeur, Zaho de Sagazan, Kiddy Smile et Voyou rejoignent cette programmation éclectique.

Le festival propose aussi des conférences et toute une réflexion sur le futur, avec un thème : "2023, et maintenant on fait quoi ?". L'objectif de cette proposition est de "discuter et débattre afin d'élaborer les contours d'une société plus écologique et plus juste, tout en réfléchissant aux moyens et stratégies pour y parvenir", expliquent les organisateurs. Et cela commence dès le festival, qui souhaite diminuer son empreinte écologique, par exemple avec de la vaisselle à laver et non jetable et de la nourriture locale.