Cherbourg. Un nouvel institut de formation pour infirmiers et aides-soignants va sortir de terre

Plusieurs élus se sont donné rendez-vous mardi 9 mai, pour la pose de la première pierre du nouvel Institut de formation en soins infirmiers et des aides-soignants de Cherbourg.

Un projet à 15,5 millions d'euros

Le nouveau bâtiment sera construit sur la ZAC des Fourches, à proximité du site universitaire. Les travaux de terrassement ont débuté en avril 2023 et une livraison du chantier est prévue en janvier 2025. Ce campus devrait augmenter de 10 % l'accueil des étudiants en soins infirmiers. Le coût du projet s'élève à 15,5 millions d'euros, la Région Normandie participant à sa construction à hauteur de 13 031 088 €, la Ville de Cherbourg-en-Cotentin à hauteur de 1 258 506 € et la communauté d'agglomération du Cotentin 1 210 406 €.

Le bâtiment actuel, construit en 1970, est hébergé sur le site de l'hôpital Pasteur et nécessitait d'importants travaux de remise aux normes. Le nouvel IFSI/IFAS permettra aux étudiants et aux équipes pédagogiques de bénéficier des infrastructures universitaires existantes comme la bibliothèque, le restaurant et le gymnase.

