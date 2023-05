Rouen. Découvrez le nouvel accrobranche installé à l'île Lacroix

Officiellement ouvert depuis le week-end du 1er mai, le nouveau parcours d'accrobranche, installé au bout de l'île Lacroix à Rouen, est à peine visible depuis le parc Jacques-Chastellain. Niché dans les arbres qui entourent le terrain de football, le parcours d'Accrocamp, le neuvième installé par la société en France, propose différents niveaux d'enfants à adultes, et différentes sensations, entre ses ponts de cordes, ses murs d'escalades ou ses tyroliennes.

"Il y a sept parcours en tout, avec notamment le quick flight qui est notre saut dans le vide, un saut de 12 mètres. En fait, on ne tombe pas directement de 12 m, il y a 3-4 mètres de chute libre et ensuite, il y a un système de sécurité qui vous descend tout doucement, explique Charlotte Dupont, responsable de l'Accrocamp de Rouen. Si on veut tout faire, il faut compter une heure et demie, deux heures. Mais nous, on laisse le matériel pendant trois heures."

C'est le neuvième parcours accrobranche installé en France par la société Accrocamp, qui prévoit d'autres activités liées aux arbres autour de son site à Rouen.

Tous les parcours sont entièrement sécurisés et les baudriers des participants sont tous reliés par une poulie à une ligne de vie continue. Impossible de tomber, donc. Mais cela n'empêche pas les petites frayeurs. "S'il y a des petits pleurs, nous, on est là pour rassurer, on a des opérateurs diplômés capables de monter pour pouvoir aider voire finir le parcours avec les enfants. Mais c'est rare qu'ils abandonnent", poursuit l'animatrice.

De nouvelles activités à venir

Accrocamp envisage de nouvelles activités à terme sur le site, comme des sessions nocturnes de 20 heures jusqu'à minuit, en partant des dernières lueurs du jour pour se retrouver dans la nuit noire en s'équipant d'une lampe frontale. Accrocamp, qui reçoit plus de 30 000 scolaires par an sur ses parcs, prévoit d'instaurer, comme il a fait sur ses autres sites en Ile-de-France et ailleurs, un parcours pédagogique autour des arbres, une course d'orientation intitulée "L'arbre ce héros".

Plus de 30 000 scolaires se rendent chaque année dans les différents parcs d'Accrocamp.