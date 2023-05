Cherbourg. Commerces, logements… Une nouvelle vie pour l'immeuble Ratti

Un projet de réhabilitation de l'immeuble Ratti a été présenté vendredi 5 mai, en présence de Benoît Arrivé, maire de Cherbourg-en-Cotentin, Sébastien Fagnen, adjoint au commerce, Agathe Johanet, directrice adjointe du développement de Nexity, entreprise spécialisée dans la promotion et les services immobiliers, et Luc Maes et Antoine Pruvost, architectes.

Un nouveau propriétaire

L'homme d'affaires Philippe Ginestet, dirigeant d'Eurinvest, a vendu le bien : les 8 000 m2 de bâtiment sont désormais la propriété de Nexity. "L'immeuble Ratti est connu de tous et a été réalisé par le grand architecte René Levavasseur", rappelle Benoît Arrivé. Cet endroit a vu défiler plusieurs enseignes, les magasins Ratti, puis les Magasins Réunis, Le Printemps ou encore Eurodif.

Le projet présenté

Environ 50 logements, du studio au T4, et cinq espaces commerciaux composeront ce bâtiment. Le dépôt d'un permis de construire est prévu avant fin 2023. Le chantier devrait durer trois ans. Si le prix de vente du bâtiment reste secret, le montant de cette rénovation a été dévoilé : 2 500 € du m2 sont évoqués, soit un investissement de 20 millions d'euros.