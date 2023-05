Normandie. Le Road Tour Sports pour Tous arrive pour deux semaines

Le Road Tour Sports pour Tous parcourt une nouvelle fois les routes de France pour aller à la rencontre de tous les publics, qu'ils soient jeunes ou moins jeunes, sportifs confirmés ou débutants, en bonne santé ou atteints d'une maladie chronique.

Les animateurs de la Fédération proposent ainsi une multitude d'activités physiques et sportives adaptées à tous les niveaux et aux capacités de chacun. De nombreuses disciplines sont proposées, telles que la marche nordique, le fitness, le yoga, la gymnastique douce, l'ultimate et bien d'autres encore. Le Road Tour Sports pour Tous 2023 est également l'occasion de découvrir les différents programmes et services proposés par la Fédération française Sports pour Tous pour accompagner chacun dans sa pratique sportive.

Terre de Jeux 2024 : la Fédération récompensée pour son expertise en matière de déploiement d'actions sportives

La Fédération souhaite accélérer l'accessibilité du sport pour tous grâce aux Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024 et leur héritage. Le Road Tour Sports pour Tous est labellisé "Terre de Jeux 2024", un label qui a la volonté d'engager profondément les territoires et les acteurs du sport dans l'héritage que laissera Paris 2024. La Fédération a été récompensée pour son engagement en remportant le Trophée Terre de Jeux 2024 dans la catégorie Santé et Bien-Être, soulignant ainsi son expertise dans le déploiement d'actions pour que le sport prenne une place centrale dans le quotidien des Français.

Les dates de la tournée en Normandie

- mardi 9 mai à Saint-Pair-sur-Mer (Manche) : de 9 heures à 18 heures, place des loisirs de 9 heures à 13 h 30 puis Gymnase Scissy, 246 rue de la mairie, de 14 heures à 18 heures. Tout public (accès libre et gratuit) - Boccia, Gym, Yoga, Qi-Gong, Tchoukball, Speedball, Randonnée, Tennis de Table, Badminton

- mercredi 10 mai à Cherbourg-en-Cotentin (Manche) : de 14 heures à 18 heures, Plage verte, Allée de la Dunette. Tout public (accès libre et gratuit) - Stretching, Speedball, Tchoukball, Boccia

- vendredi 12 mai à Saint-Aubin-d'Arquenay (Calvados) : de 9 h 30 à 20 heures, Chemin des Campagnes (Parc de Loisirs). Scolaires, puis tout public à partir de 16 h 30 (accès libre et gratuit) - Tchoukball, Gym, Pilates, Speedball, Boccia

- lundi 15 mai à Mannevillette (Seine-Maritime) : de 16 h 30 à 19 h 30, rue des Tennis. Tout public à partir de 16 h 30 (accès libre et gratuit) - Golf, Speedball, Marche Nordique

- mardi 16 mai au Havre (Seine-Maritime) : de 16 h 30 à 18 h 30, Parc Massillon, 197 rue Demidoff. Tout public (accès libre et gratuit) - Danse, Parcours Foot, Speedball, Parcours Fauteuils

- mercredi 17 mai au Mesnil-Esnard (Seine-Maritime) : de 10 h 30 à 17 h 30, Place du Général de Gaulle. Tout public (accès libre et gratuit) - Boccia, Speedball, Tchoukball, Golf

- jeudi 18 mai au Havre (Seine-Maritime) : de 11 heures à 18 heures, Esplanade de la Plage. Tout public (accès libre et gratuit) - Boccia, SpeedBall, Golf, Dépistage Auditif, Pilates, Cross Training

- dimanche 21 mai à Pont-Audemer (Eure) : de 10 h 15 à 16 h 30, Place du Général de Gaulle (en face de la salle d'Armes). Tout public (accès libre et gratuit) - Marche Nordique, Speedball, Spectacle de Danse, Tests de Forme