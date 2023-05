Le Havre. Donnez votre avis : nouvelle phase de concertation pour l'extension du tramway

Les habitants du Havre Seine Métropole sont invités à donner leur avis concernant l'extension du réseau du tramway. Depuis ce mardi 9 mai, chacun peut s'exprimer sur l'emplacement des futurs parkings relais. Ces derniers sont des infrastructures importantes d'un réseau de transport. Ils favorisent l'intermodalité entre les modes de transport individuels et collectifs.

Dans son projet d'extension du tramway vers l'est du Havre et les communes d'Harfleur et de Montivilliers, Le Havre Seine Métropole s'est engagé à créer des parkings relais. L'objectif est de permettre aux usagers venus de tout le territoire d'accéder à des parkings sécurisés pour stationner leur véhicule (vélo ou voiture) avant d'emprunter le tramway. Favoriser le report vers un mode de transport collectif permet de limiter le trafic et les risques d'embouteillage.

Quatre parkings relais sont à l'étude. - Le Havre Seine Métropole

Dans le projet, quatre sites d'implantation sont à l'étude pour ces parkings relais : à proximité des stations Beaulieu et Cœur historique (la Brèque) à Harfleur, et des stations Les Arts et Parc Jardin à Montivilliers.

Pour s'exprimer, un questionnaire est accessible en ligne sur le site tramwaylehavremetro.fr.