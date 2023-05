Troarn. Un poids lourd se renverse sur l'A13, quatre blessés et la circulation coupée

Des perturbations sur l'A13 cette nuit. Dans la nuit du lundi 8 au mardi 9 mai, un accident a eu lieu sur l'autoroute A13 à hauteur de la commune de Troarn, dans le sens Paris-Caen. Une voiture et un poids lourd de 44 tonnes transportant du bois se sont percutés.

Les secours sont intervenus sur les lieux, et font état de "quatre hommes de 26, 33 et 34 ans, transportés en urgence relative vers la clinique Saint-Martin et le CHU de Caen", indiquent les sapeurs-pompiers du Calvados.

Le camion, qui s'est couché sur l'intégralité des trois voies, a entraîné l'interruption de la circulation pendant près de cinq heures.