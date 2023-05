Votre horoscope signe par signe du jeudi 18 mai

Bélier

Rien ne vous arrêtera, surtout si vous êtes certain d'avoir raison ! Ne prenez pas, pour autant, le risque de vous attirer des jalousies en ne tenant pas compte de l'avis ou des conseils de vos collègues.



Taureau

Sortez un peu de votre routine. Prenez le temps de discuter avec les personnes que vous croisez souvent.



Gémeaux

Agrandir votre réseau sera votre priorité et vous aurez à cœur de le solidifier



Cancer

Vous travaillerez dans une ambiance plus détendue que ces derniers jours pourtant, vous aurez à cœur de vous débarrasser d'un stress qui vous pèse en vous focalisant sur les détails.



Lion

Un certain manque de sommeil peut vous gêner et le remède est tout trouvé ! Couchez-vous plus tôt.



Vierge

De nouvelles contraintes fleuriront pour certains projets que vous aviez mis en œuvre et beaucoup de choses seront à revoir.



Balance

Même si vous n'êtes pas un écolo dans l'âme, faites un petit effort pour recycler vos déchets.



Scorpion

Vous partagerez de bons moments en famille. Profitez de cette trêve dans votre vie compliquée de ces derniers mois.



Sagittaire

Vous avez souvent tendance à tout prendre au sérieux. Il est temps de vous laisser un peu aller



Capricorne

C'est le bon moment pour reprendre une activité physique régulière si vous n'avez pas déjà commencé.



Verseau

Vous entrez dans la tourmente familiale et vous risquez d'être un peu secoué par un ciel changeant. Soyez prudent car vous n'êtes pas à l'abri de tensions affectives



Poissons

Vos idées sont claires, votre esprit rationnel. Pourtant, vous avez besoin d'aborder les choses différemment parfois.