Manche . Un choc entre deux voitures et une camionnette de la Dirno fait six blessés à Fleury

Les circonstances exactes de l'accident restent à déterminer. Deux voitures et un utilitaire de la Dirno se sont percutés, dimanche 7 mai en début d'après-midi à Fleury dans la Manche, à l'intersection entre la D33 et le D924, indiquent les pompiers du département. D'importants moyens, dont huit engins et 19 pompiers ont été déployés sur les lieux de l'accident.

Six blessés légers

Le bilan fait finalement état de six blessés légers, évacués vers les hôpitaux d'Avranches et de Saint-Lô. L'agent de la Dirno est, quant à lui, indemne.

La circulation a été perturbée dans le secteur, le temps de l'opération.