Le Havre. Un accident entre trois voitures fait cinq blessés 

Le choc est survenu en milieu d'après-midi vers 15h40, samedi 6 mai au Havre, avenue du Général Ferrie d'Aplemont. Trois voitures se sont percutées avec, en tout, sept personnes à bord des véhicules.

Cinq blessés légers

Les secours sont rapidement intervenus sur place, dont 13 pompiers avec cinq engins. Selon ces pompiers, le bilan fait état de cinq blessés légers, des femmes de 34, 40 et 42 ans et deux hommes de 34 et 49 ans. Les deux autres personnes impliquées sont indemnes.

La circulation a été largement perturbée dans le secteur, le temps de l'intervention.