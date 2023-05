[Photos] Caen. Avec Flower Power, les commerçants invitent les habitants à fêter l'arrivée du printemps

Une vache géante, des fleurs dessinées à la craie, une déambulation d'escargots et de papillons : c'est un bien curieux décor que les Caennais ont pu découvrir ce week-end boulevard Maréchal Leclerc. Les Vitrines de Caen, association des commerçants, ont en effet décidé de mettre à l'honneur l'arrivée du printemps ce samedi 6 mai et demain dimanche.

Malgré quelques gouttes de pluie, l'ambiance est festive. Enfants comme adultes participent à une grande fresque colorée, à des jeux d'habilité et de société grandeur nature, tandis que les danseurs du SNT Crew s'illustrent dans la rue.

Les danseurs du SNT Crew proposent des démonstrations de breakdance. - Joanne Lehoux

Un peu plus loin, place de la République, une trentaine de créateurs du réseau local I am normand proposent leurs marchandises artisanales, allant de bijoux fantaisie jusqu'à du thé et des pâtisseries.

Entre 15 heures et 17 heures, escargots et papillons géants ont déambulé dans les rues du centre-ville sur le rythme des tam-tam. Les célébrations se poursuivent demain avec notamment un vide grenier, une guinguette et des cours de danse.

Au rythme des tam-tams, papillons et escargots géants déambulent rue Hamon. - Joanne Lehoux