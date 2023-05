Le Havre. À chaque 8 mai, une cérémonie avec la flamme de l'Arc de Triomphe

C'est une date inscrite dans l'histoire de France : le 8 mai 1945 marque le succès des Alliés face à l'Allemagne nazie et la fin de la Seconde Guerre mondiale en Europe. Au Havre, à l'occasion de la commémoration de la Victoire, l'Association des mutilés et anciens combattants (AMAC) prélève chaque année la flamme de l'Arc de Triomphe. "Nous emmenons des élèves de CM2 et des collégiens à Paris pour prélever la flamme sacrée sur le tombeau du Soldat Inconnu et la raviver, le 8 mai et le 11 novembre, devant le monument aux morts du Havre. C'est un moment très émouvant, qui marque les élèves", relate Louis Vallery, président de l'AMAC du Havre. Cette année, des élèves du collège Raoul Dufy du Havre et de l'école Antoine Lagarde de Sainte-Adresse étaient impliqués dans l'opération.

L'AMAC perpétue cette tradition pour chaque 8 mai et 11 novembre.

Une répétition est effectuée auparavant avec les jeunes, qui sont invités à déposer une gerbe de fleurs sur le tombeau, avant le prélèvement à l'aide d'un flambeau. S'ensuivent la sonnerie aux morts et la Marseillaise, entonnée par les enfants. "Nous ramenons la flamme dans une lampe-tempête et elle ne s'éteint pas, jusqu'à la cérémonie", poursuit Louis Vallery.

Une transmission de mémoire

Avant le 8 mai, la flamme est accueillie et saluée par les porte-drapeaux du Havre et les représentants des différentes associations d'anciens combattants, dans les locaux de l'AMAC. "C'est important d'expliquer aux nouvelles générations qu'aujourd'hui nous sommes en paix, grâce aux soldats qui ont combattu pour la France. Venir aux cérémonies du 8 mai et du 11 novembre, c'est leur rendre hommage", estime Philippe Daimé, président de la fédération nationale des anciens des missions extérieures, qui compte 23 adhérents en Seine-Maritime.

Michel Hatzi-Grégoire, ancien de la 2e DB, était présent pour l'accueil de la flamme.

Pour s'investir davantage, on peut aussi devenir porte-drapeau. Pas besoin, pour cela, d'être un ancien combattant.