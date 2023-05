Calvados. 200 tatoueurs attendus pour un événement XXL, le Caen Tattoo Show

Passionnés de tatouages, c'est l'heure d'inscrire dans votre calendrier les dates du samedi 1er et dimanche 2 juillet. La toute première édition du Caen Tattoo Show rassemblera 200 tatoueurs français et étrangers, étoiles montantes ou artistes installés à l'image de Mowzerlink, Gwen Crazy Ink ou Gustave elle.

Concerts de rap et concours des plus beaux tatouages

Le samedi 1er juillet, le rappeur Stomy Bugsy donnera un showcase à 17 h, et le dimanche 2 juillet, le rappeur francilien Seth Gueko à la même heure.

Deux concours de tatouages auront lieu au cours du week-end, le 1er juillet dans la catégorie "couleur" et le 2 juillet dans les catégories "noir et gris" et "réalisme".

Les participants pourront se faire tatouer directement sur les lieux, après avoir pris rendez-vous au préalable avec l'artiste sur les réseaux sociaux.

Pratique. Caen Tattoo Show, les samedi 1er et dimanche 2 juillet au Parc des expositions de Caen. Pass journée : 15 euros et pass deux jours : 25 euros.