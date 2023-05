Caen. Jeux Paralympiques : objectif 2024 pour le volleyeur Benjamin Lacroix-Desmazes

Du maillot rouge de Caen au bleu de l'équipe de France de volley-ball assis, Benjamin Lacroix-Desmazes vise à représenter dignement son pays lors des Jeux Paralympiques de Paris 2024. Malgré une amputation à la jambe gauche à l'âge de 22 ans, il a su transformer son handicap en une force qui pourrait le conduire jusqu'à cet événement planétaire.

"Le volley assis m'a permis de vraiment accepter mon handicap"

Benjamin a toujours pratiqué du sport, que ce soit du volley-ball, du VTT ou de la natation. Après son accident, il a donc décidé de poursuivre dans cette voie, ce qui l'a amené à devenir double vice-champion de France de paratriathlon, derrière Alexis Hanquinquant. En 2017, il a commencé à jouer au Caen Volley Ball, après que son ami d'enfance Florian Foulquier, lui a proposé plusieurs fois de participer. Un jour, une rencontre a été organisée entre Caen et l'équipe de France qui était en stage à Houlgate. À la fin du match, le sélectionneur de l'équipe de France lui a proposé de rejoindre l'effectif. Cette rencontre qui semblait anodine lui a permis d'entamer une nouvelle carrière et d'avoir un ressenti différent sur son handicap. "Je pensais que tout allait bien et que je n'avais pas de problèmes avec mon accident et mon handicap. Avec du recul, je me rends compte que le volley-ball assis m'a permis de vraiment accepter mon handicap. Depuis que je fais ce sport, j'en parle beaucoup plus facilement", confie le numéro 14 français. Avoir rencontré plusieurs personnes dans sa situation au sein de sa discipline lui a ouvert les yeux sur sa situation et et lui a permis de mesurer tout ce qu'il a pu accomplir malgré son handicap. Quand il se retrouve sur le terrain, Benjamin Lacroix-Desmazes en oublie même son handicap.

Un objectif familial

Déterminer à faire partie des 12 joueurs qui vont participer à l'aventure paralympique des Jeux de Paris, Benjamin s'entraîne dur et presque quotidiennement. Ses semaines sont rythmées entre entraînement collectif, individuel, préparation physique, sans oublier le cyclisme et la natation. "Ma famille est à fond derrière moi, mais c'est beaucoup de sacrifices. Je suis souvent en stage avec l'équipe de France et en compétition. C'est un projet qui doit être familial, sinon il ne peut pas fonctionner", conclut le volleyeur.