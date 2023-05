Armada 2023. Le département de Seine-Maritime a enfin son Armadienne et son Armadien

C'est devant une salle bien remplie, composée d'un public enthousiaste, que se sont déroulées les différentes épreuves permettant de choisir les deux candidats finalistes. À la table du jury : Bertrand Bellanger, le président du Département de Seine-Maritime, Jean-Pierre Rivière, le président de l'Armada, Patrick Herr, son ancien président, Marine Caron, présidente du jury, l'Armadien et l'Armadienne 2019 et des personnalités-sponsors.

Dix candidats pour deux retenus

La soirée a débuté par la présentation vidéo de chacun des dix candidats. Puis ces derniers ont eu droit à 1 minute 30 pour se présenter, en direct, et développer leurs arguments afin de gagner le cœur du jury et des votants. Ensuite, pendant un dos à dos avec le présentateur, les candidats ont dû répondre à des questions très ciblées sur leur personnalité. Enfin, ils ont dû compléter leur argumentation en proposant, s'ils étaient élus, un défi qu'ils mettraient en œuvre durant l'Armada.

Les deux lauréats entourés du président du Département, Bertrand Bellanger et de la présidente du jury, Marine Caron. - Le Courrier Cauchois

Julia et Florian, le nouveau couple Armadien

À partir du vote en ligne, associé au vote du jury et celui du public présent, les résultats ont pu être proclamés. L'Armadienne désignée est Julia Vérité et son homologue masculin Florian Cornillot. Julia Vérité est originaire de Rouen, sa famille habite Clères et Montville. "Je connais bien la vallée du Cailly, et le département, c'est tout mon être, ma fibre", déclare-t-elle. Quant à Florian Cornillot, il est de Saint-Pierre-lès-Elbeuf : "J'ai hâte de représenter le département et participer à tous ces moments magiques."

Après la remise des cadeaux aux perdants, le cocktail, rythmé par le groupe Swing 276 a clôturé cette soirée, donnant ainsi le top départ des festivités qui s'achèveront lors de la grande parade du 18 juin.