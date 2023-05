Baseball. Les Huskies en quête d'un nouveau titre ?

Démarrée le 18 mars 2023 avec la réception de Montigny, la saison de baseball du club rouennais dirigé par le président Pierre-Yves Rolland occupe aujourd'hui la seconde place du classement, derrière Toulouse. Dix rencontres ont déjà été disputées. Le club compte sept victoires pour trois défaites. "Le début de saison a été un peu plus compliqué que les années précédentes, souligne le président des Huskies. Ce ne sont pas les résultats mais c'est la manière dont on joue. Pour l'instant, on n'est pas à plein régime."

Un début de saison poussif

Avec une préparation raccourcie, les Rouennais éprouvent quelques difficultés à trouver leur rythme de champion en titre. "On a démarré assez tôt la saison, ce qui n'est pas idéal en termes de conditions météorologiques. C'est forcément un peu plus facile dans le Sud", indique Pierre-Yves Rolland. "On s'est séparés d'un des apports, Tomas Alastre, qui ne donnait pas satisfaction. On n'a pas non plus été aidés par la blessure de notre meilleur lanceur Esteban Prioul, ajoute-t-il. On n'est pas plus inquiets que ça, tout devrait rentrer dans l'ordre." Le prochain adversaire des Rouennais sera l'équipe de Toulouse. Et selon le président des Huskies, il est de taille. "Cette année, on est surpris par le niveau de jeu de cette équipe. Elle a vraiment fait un bon recrutement. Montpellier reste aussi l'adversaire le plus dangereux comparé à Senart, qui a une équipe un peu plus vieillissante. Et puis, on a aussi en embuscade Savigny."

Gagner, encore et toujours

Les objectifs pour les Huskies restent inchangés depuis des années : remporter un 18e titre de champion de France et poursuivre la série de sept titres consécutifs. Et, pourquoi pas, viser la plus haute compétition européenne, la Ligue des Champions. Depuis plus de vingt ans, le baseball tient une place importante à Rouen, où le club a déjà remporté 17 titres de champion. "Nous avons un pôle espoir et une académie pour que les joueurs continuent de s'entraîner dans de bonnes conditions. On se plante rarement sur le recrutement étranger car on a un bon réseau", assure le président du club. "Certains joueurs ont grandi ensemble et je pense que ça fait aussi la différence. Il y a deux ans, on a remporté le championnat contre Senart alors qu'on n'était pas favoris, précise-t-il. On est amateur oui, mais on se comporte comme des professionnels."