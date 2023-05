Saint-Romain-de-Colbosc. Gromesnil dans tous ses états, un week-end pour le jardin et la nature

Gromesnil dans tous ses états propose, sur un week-end, une sorte de marché aux plantes géant ainsi qu'une série de spectacles. Pour cette sixième édition, l'événement voit son nombre d'exposants augmenter, avec plus de choix : vente d'outillage, plants de légumes, plantes aromatiques et aquatiques, fruitiers, fleurs, etc. Ils seront une cinquantaine à accueillir les visiteurs pour leur prodiguer leurs conseils.

Gromesnil dans tous ses états, c'est aussi le rendez-vous des créateurs, artisans et associations, avec des expositions, des conférences, des ateliers et des animations.

La programmation de spectacles ayant trouvé son public en 2022, elle sera renouvelée cette année. Les propositions sont axées autour de la famille, siestes musicales, intermèdes dansés, poésie, contes et spectacles de rue.

Pratique. Gromesnil dans tous ses états, samedi 13 et dimanche 14 mai de 10 h à 18 h, parc du château de Gromesnil à Saint-Romain-de-Colbosc. Gratuit.