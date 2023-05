[Reportage] Rouen. Bateaux, vedettes et péniches : avec ceux qui vivent sur l'eau toute l'année

Le quai du Pré-aux-Loups situé sur la rive droite accueille plusieurs péniches habitées. Ils sont quelques-uns à y vivre à l'année.

"Il y a 12 ans, mon ami Charles Reulet, gérant de la Pasta Tinto à Rouen, a acheté une péniche", raconte Thierry Galle, enseignant. "Son frère Patrick est le précurseur, il vivait déjà sur sa péniche, ajoute-t-il. Au départ, Charles espérait en faire une location. Et comme à ce moment-là, je cherchais à me loger, je lui ai dit : si tu veux, tu peux me la louer." De fil en aiguille, il a installé ses meubles et ses effets personnels. Au bout de plusieurs mois, "il m'annonce qu'il souhaite la vendre et me demande si je suis intéressé. Ayant goûté à cette vie sur l'eau, j'accepte", poursuit-il.

"Je vis dans ce qu'on appelle un bateau logement. C'est une ancienne péniche de 39 mètres sur 5. Je l'ai baptisée DB9, en référence aux voitures Aston Martin", révèle le Rouennais. Il vit paisiblement sur la Seine, au niveau du quai du Pré-aux-Loups, situé sur la rive droite. "De temps en temps, on est un peu secoué à cause des changements de marées ou à cause d'un bateau qui passe", relate-t-il. Selon lui, "c'est un logement comme un autre quand on est dedans finalement". Hormis être sur l'eau, on y retrouve le confort d'une habitation conventionnelle. Il y a du chauffage, Internet, de quoi se faire à manger, se laver et dormir. La seule différence concerne les sanitaires. "Le problème, c'est que de ce côté-là, il faut faire attention parce que tout part dans l'eau. Par exemple, j'essaie de privilégier le bio dans les produits nettoyants que j'utilise", indique l'enseignant.

À quelques mètres de la péniche DB9, une autre nommée Le Belvédère appartient à Christine Gaubert, 61 ans, psychologue de l'Éducation nationale. Cela fait 20 ans qu'elle vit à bord. "J'ai toujours souhaité avoir un logement qui puisse se déplacer. J'ai commencé par un petit camping-car avant de vivre sur un bateau, puis sur une péniche", raconte-t-elle. "Avec mon compagnon et nos enfants, on n'avait pas les moyens d'être dans le centre-ville, précise-t-elle. Comme nous adorons la voile et le bateau et que mon ami était skipper, la péniche était la solution idéale." Au total, Le Belvédère compte 300 m2 dont 150 aménagés. Sa particularité, c'est aussi qu'il se divise en plusieurs parties. "On a aménagé un logement à l'arrière pour le louer. Nous partageons notre salle de bains et nos toilettes, mais il y a une entrée indépendante", explique Christine Gaubert. "Ça nous permet d'avoir une petite rentrée d'argent et aussi une présence", assure-t-elle. Avoir une péniche représente un coût, mais il ne comprend pas la taxe d'habitation. "On verse 340 euros par mois aux voies navigables de France, on paie l'assurance de la péniche, Internet et EDF", conclut-elle.