Saint-Hilaire-sur-Risle. La salle de concert La Classe fête ses 15 ans : "Le plus difficile, c'était d'attirer les gens"

Il est devenu un endroit d'exception pour les mélomanes. La salle de concert La Classe fête ses quinze ans, du vendredi 5 au dimanche 7 mai, à Saint-Hilaire-sur-Risle, près de l'Aigle. Ouverte en 2008, la salle de Marie Binet et Hugo Guillemain accueille toutes les semaines des artistes qui débutent, ou qui émergent.

Avec une précédente expérience dans un café-concert, le couple originaire de Nantes était à la recherche d'un nouveau local dans le village de Saint-Hilaire : "Je n'avais pas envie d'acheter un bar. On voulait juste trouver une pièce suffisamment grande pour accueillir du monde", explique Marie Binet, fondatrice de la salle. Grâce à l'aide du maire, ils ont trouvé un bon potentiel dans l'ancienne école du village et ont décidé de rénover la classe de maternelle. "Le plus difficile, c'était d'attirer les gens", dit en riant la fondatrice. Avant d'ajouter : "Au départ, le bouche-à-oreille nous a permis de ramener quelques personnes. Et de fil en aiguille, on commençait à remplir la salle."

Faire parler des artistes indépendants

"Ce qui nous intéresse, ce sont des musiciens reconnus, qui sont dans des labels indépendants et qui ne passent pas à la radio", indique Marie Binet. Accrochés sur chaque mur de la pièce principale, des posters des artistes qui sont passés par la scène saint-hilairoise. Des petits musiciens à ceux qui se sont émancipés, La Classe reste un point de passage important pour les maestros.

Écouter l'histoire de La Classe racontée par Marie Binet, fondatrice de la salle : Impossible de lire le son.

"On n'a pas la prétention qu'ils deviennent connus. On est juste ici pour les mettre sur le devant de la scène", conclut Marie Binet.

Pratique. Anniversaire de La Classe : du vendredi 5 au dimanche 7 mai, Le Bourg, à Saint-Hilaire-sur-Risle. Plus d'informations sur la page Facebook de La Classe.