Villedieu-les-Poêles. Accident de poids lourd : l'A84 fermée à la circulation

Un accident matériel impliquant un poids lourd s'est produit vers 4 heures ce vendredi 5 mai, sur l'autoroute A84, dans le sens Caen - Rennes, dans le secteur de Villedieu-les-Poêles, après l'échangeur n° 37 "Granville - Gavray".

Pour permettre aux équipes de secours d'intervenir, l'A84 est fermée dans le sens Caen vers Rennes au niveau de l'échangeur n° 38 "Villedieu-les-Poêles - Saint-Lô".

Des déviations en place

Pour les usagers venant de Caen, une déviation est mise en place à partir de la bretelle de sortie de l'échangeur n° 38 "Villedieu-les-Poêles - Saint-Lô" par les RD999 et RD975 pour rejoindre l'A84 à l'échangeur n° 36 "Granville - Brécey" en direction de Rennes. Pour les usagers venant de Granville (RD924), une déviation est mise en place au niveau de l'échangeur n° 37 "Granville - Gavray" par l'A84 vers Caen jusqu'à l'échangeur n° 38 "Vire - Villedieu-les-Poêles" puis via les RD999 et RD975.

La voie de gauche du sens Rennes vers Caen est neutralisée.

De forts ralentissements pourraient avoir lieu sur ce secteur avec les départs de ce week-end du 8 mai. L'intervention devrait durer jusqu'à 14 heures.