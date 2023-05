Pays de Caux. Un enfant à vélo grièvement blessé après avoir été percuté par une voiture

Un enfant âgé de 10 ans a été grièvement blessé à vélo, jeudi 4 mai, à la suite d'une collision avec une voiture sur la route de Criquetot, à Belmesnil, près de Bacqueville-en-Caux.

Les pompiers ont été appelés peu avant 16 heures et ont découvert la victime, grièvement touchée. Cette dernière a été transportée vers le centre hospitalier. Le conducteur de la voiture, lui, est indemne. Six sapeurs-pompiers et trois engins ont été appelés sur les lieux de l'accident.